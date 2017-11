Immobilien werden immer kostspieliger

Preiszuwächse in Niederösterreich

Im Burgenland etwa zogen die Angebotspreise für Wohnungen und Häuser zwischen sechs und sieben Prozent an. Auffällige Preiszuwächse gab es beispielsweise in den niederösterreichischen Bezirken Amstetten, Bruck/Leitha, Hollabrunn, Horn, Krems, Krems-Land und Lilienfeld. In der Steiermark war in bis dato günstigeren Bezirken wie Bruck, Mürzzuschlag, Deutschlandsberg und Hartberg-Fürstenfeld um etwa sechs bis sieben Prozent für den Hauskauf zu budgetieren. Auch in Wien zeigten die Preise in den billigeren Bezirken klar nach oben - in Simmering, Meidling und Donaustadt verteuerten sich die Häuser um mehr als acht Prozent.

Nachfrage nach Mietwohnungen steigt

Parallel zu den Immobilienpreisen schnellt die Nachfrage nach Mietwohnungen empor, da der Erwerb einer eigenen Bleibe immer schwerer leistbar erscheint. Das Angebot an Mietwohnungen hält damit aber nicht Schritt. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Integral zufolge finden 81 Prozent der Österreicher, dass man sich als Normalsterblicher den Kauf eines Eigenheimes praktisch nicht mehr leisten kann.