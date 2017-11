Hickersberger kehrt zu Rapid zurück

Der 44-Jährige kennt den SK Rapid seit Jahrzehnten, durchlief als junger Fußballer zahlreiche Nachwuchsteams bis hin zur damaligen U21-Mannschaft in Hütteldorf und war von Sommer 2011 an bis November 2016 bereits als Co-Trainer von Peter Schöttel, Zoran Barisic und Mike Büskens in dieser Funktion tätig. Mit Beginn der laufenden Saison startete der Absolvent der UEFA-Pro-Lizenz seine Tätigkeit im Ländle.



"Großartiger Experte"

"Wir wollten Thomas Hickersberger, der als großartiger Experte und charakterlich einwanderfreier Mensch bekannt ist, schon vor seinem Engagement in Altach beim SK Rapid halten. Umso mehr freut es mich, dass er nun mit Beginn der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison zurückkehrt und wir uns auf einen Vertrag bis Sommer 2020 einigen konnten. Ich bin überzeugt, dass er das bestehende Trainerteam um Goran Djuricin weiter verstärken und hervorragend mit dem Betreuer-Staff und der Mannschaft harmonieren wird", so Sportchef Fredy Bickel.