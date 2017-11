Ben Affleck gelobt Besserung nach Grapsch-Taten

"Muss mich mit meinem Verhalten beschäftigen"

"Ich muss mich mit meinem eigenen Verhalten beschäftigen und werde dafür sorgen, das Problem in Zukunft anzugehen", erklärte der "Batman"-Darsteller. Sexuelles Fehlverhalten müsse ein Thema sein, mit dem sich auch Männer auseinandersetzen, forderte der Frauenschwarm. Außerdem kündigte er an, alle Restzahlungen, die ihm noch aus Weinstein- und Miramax-Filmen zustehen, an Organisationen, die sich gegen Sexismus einsetzen, überweisen zu wollen.

Der dreifache Vater kämpft neben den Grapsch-Vorwürfen zurzeit auch wieder mit seiner Alkoholsucht. Seinen Entzug konnte er erst vor wenigen Wochen erfolgreich beenden.