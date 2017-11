Carey: Magenverkleinerung wegen Figur-Mobbing

Mariah Carey hat es in den letzten Wochen vermehrt wegen ihres stetig steigenden Gewichts in die Schlagzeilen geschafft. Und auch im Netz hielten die Fans mit bösen Kommentaren rund um die üppigen Kurven der Diva nicht hinterm Berg. Deshalb hat sich die 47-Jährige jetzt für einen drastischen Schritt entschieden, um ihr Jojo-Gewicht endlich in den Griff zu bekommen.