Holzlastwagen stürzt samt Fahrer (19) in Bachbett

Bei einem schweren Lkw-Unfall im Salzburger Lungau ist am Montagnachmittag ein 19-jähriger Lenker im Führerhaus eingeklemmt worden. Der mit Holzstämmen beladene Sattelschlepper war trotz Schneeketten auf einem schneebedeckten Güterweg in einer Kurve ins Rutschen geraten. Das Gespann stieß gegen ein Brückengeländer und stürzte in einen Bach, wo der Lkw am Dach liegend zum Stillstand kam.