„Sex-Schande“ bei ATP-Auslosung! Spieler verstört

Mehr daneben hauen kann man schwer! Bei der Auslosung für die Next Gen ATP Finals in Mailand haben sich die ATP und Auslosungsorganisator Red Bull mächtig blamiert. "Eine Schande!", wetterte etwa Amelia Mauresmo, ehemalige Nummer eins der Welt, auf twitter. Sexy Models begleiteten die Jungstars auf die Bühne, per "Striptease" wurde die Gruppe angezeigt (Video oben). Die Spieler wirkten teilweise verstört und wussten nicht so recht, wie sie mit den Models umgehen sollten.