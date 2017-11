Adi Hütter in die deutsche Bundesliga?

In der Tat ist der Cheftrainer-Posten bei Werder vakant, seit Alex Nouri Ende Oktober wegen akuter Erfolglosigkeit entlassen wurde. Die Bremer liegen in der Tabelle nach elf Runden mit fünf Punkten auf dem vorletzten Platz, auf einen Sieg warten sie immer noch.

Informationen des "Blick" zufolge war Bremen-Sportchef Frank Baumann am Wochenende im St.-Jakob-Park zu Gast, wo Hütter mit seinen "Young Boys" auf den FC Basel traf und mit dem 1:1 den Sieben-Punkte-Vorsprung in der Tabelle wahrte. Dass Hütter in der ersten Schweizer Liga also gute Arbeit leistet, ist nicht von der Hand zu weisen. Fraglich ist aber eher, ob Bremen überhaupt aktiv nach einem neuen Cheftrainer sucht. Immerhin gilt auch die Variante, U23-Trainer Florian Kohfeldt zum dauerhaften Einser-Coach zu machen, auch nicht als unmöglich ...