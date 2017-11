Sydney: Frau krachte mit Auto in Volksschule

Eine Autofahrerin ist in Sydney mit ihrem Wagen in eine Volksschule gekracht und hat dabei zwei achtjährige Schüler getötet. Mindestens 20 weitere Kinder seien verletzt worden, mehrere von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Polizei und Rettungskräfte sprachen von einem Blutbad, das die 52-Jährige angerichtet habe.