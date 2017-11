Anna Veith: Das ist ihr finaler Comeback-Fahrplan

Anna Veith wird in den kommenden Wochen in Nordamerika an ihrem Comeback im alpinen Ski-Weltcup arbeiten! Sie werde dort an einem Trainingsblock mit dem Team teilnehmen, sagte die Salzburgerin am Montag auf Servus TV. Wann sie wieder ein Rennen bestreiten werde, wisse sie aber noch nicht. "Wenn ich mich dann so weit fühle, werde ich wieder einsteigen", meinte die 28-Jährige nur.