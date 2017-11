Gmunden fügt Traiskirchen erste ABL-Niederlage zu

Die Traiskirchen Lions haben ihre weiße Weste in der Herren-Basketball-Bundesliga (ABL) verloren. Die Niederösterreicher unterlagen den Swans Gmunden am Montagabend im Schlager der siebenten Runde auswärts knapp mit 75:80 (41:35) und gingen nach fünf Erfolgen erstmals in dieser Saison nicht als Sieger vom Parkett. Auch die Swans halten bei fünf Siegen, die gelangen ihnen zuletzt hintereinander.