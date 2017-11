Seiler über #metoo: „Auf keinen Fall Augenkontakt“

"Schweine und Verbrecher"

Seither meldeten sich auch in Österreich Promis zu Wort. Für Gesprächsstoff sorgte in den letzten Tagen unter anderem Schauspielerin Nina Proll. Am Sonntag meldet sich auch Kabarettist und Musiker, Christopher Seiler zur Wort, der sich in dem Video als Hysteriker über "Schweine und Verbrecher" aufregt. Dabei zieht er die Bewegung rund um #metoo ins Lächerliche. So meint er etwa scherzhaft, dass man einer Frau nur auf die Schulter greifen dürfe, wenn sie einen darum bittet. Auch Augenkontakt solle man vermeiden.