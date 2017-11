Foda: ‚Spieler haben mein absolutes Vertrauen!‘

Österreichs neuer Teamchef Franco Foda hat die ÖFB-Internationalen am Montagabend in Marbella zum ersten Training unter seiner Leitung gebeten. Davor gab es bereits erste Gespräche mit den Kickern, in denen es auch, aber nicht nur um das Testspiel am 14. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Uruguay ging. "Wir wollen dieses Match gewinnen und den Spielern unsere Spielidee vermitteln. Wichtig ist aber auch, dass wir uns kennenlernen - und der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen", sagte Foda.