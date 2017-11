Nackter Gast sperrte sich bei Eiseskälte aus Hotel

Einen kuriosen Zwischenfall veröffentlichte ein Welser Hotel am Montag: Ein nackter Gast war im Windfang gefangen und rief per Nachtglocke den Chef des Hauses, der ihn einließ. Mit der Schilderung des Vorfalles gewann das Hotel eine Umfrage einer Buchungsplattform, in der es um die lustigsten Hotelgeschichten ging.