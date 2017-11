Pirlo hört endgültig auf ++ Nedved plant Comeback

Freilich: Der ehemalige Weltfußballer Nedved wird "nur" in den Amateurfußball zurückkehren, zu seinem ersten Verein überhaupt. "Man kehrt dahin zurück, wo man eigentlich angefangen hat", sagte der inzwischen 45-Jährige dem tschechischen Rundfunk am Montag. Er sei seit einiger Zeit beim tschechischen Amateurverein FK Skalna registriert, wo er seine Karriere als Fünfjähriger begonnen hatte. Wegen seiner Verpflichtungen als Vizepräsident von Juventus Turin habe er noch keine Zeit für ein Spiel gehabt. "Ich hoffe, dass es im Frühjahr klappt", sagte Nedved, der seine aktive Karriere im Jahr 2009 nach acht Jahren bei Juventus beendet hatte.

Pirlo hängt seine Schuhe an den Nagel

Vier Jahre hatte wiederum Andrea Pirlo bei Juventus Turin verbracht, ehe er in die USA zum New York City FC wechselte. Nach etwas mehr als zwei Jahren in der MLS ging die Karriere des Italieners aber nun mit dem Aus seines Klubs im MLS-Play-off am Sonntag zu Ende. "Nicht nur mein Abenteuer in New York, sondern auch meine Reise als Fußballspieler geht zu Ende", schrieb der Italiener auf Twitter.