Traktorfahrer stoppte Zug

Der 54-Jährige aus Höhnhart wollte gegen 18.20 Uhr auf einem Bahnübergang in Moosham übersetzen. Unmittelbar nach der Schrankenanlage starb jedoch der Motor ab und ließ sich auch nicht mehr starten. Die Schranke kam herab und legte sich zwischen den Traktor und den angehängten Mulcher. Der 54-Jährige reagierte rasch. Er lief zur nahen Haltestelle und verständigte den Lokführer des stehenden Zugs.



Feuerwehr konnte Traktor anstarten

Dieser hatte bereits eine Fehlermeldung erhalten, auch der Notfallkoordinator der ÖBB meldete sich inzwischen bei der Polizei. Die örtliche Feuerwehr konnte den Traktor schließlich mit einem Starthilfekabel wieder zum Leben erwecken.



Zusammenstoß im Mühlviertel

Wie spektakulär - und gefährlich - ein Zusammenstoß zwischen Zug und Zugmaschine enden kann, hatte ein Bahnunfall am Wochenende gezeigt. In Neufelden war, wie berichtet, ein Traktor seitlich gegen eine Garnitur der Mühlkreisbahn gekracht. Acht Fahrgäste hatten zum Glück im letzten Moment noch vor der Gefahr flüchten können.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung