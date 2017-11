Mord in Salzburg: U-Haft über Sohn (44) verhängt

Wollte sie "erlösen"

Die 78-Jährige war am vergangenen Freitag tot in der Jauchegrube ihres Bauernhofes gefunden worden, nachdem die Feuerwehr die Grube ausgepumpt hatte. Die Schwester des mutmaßlichen Täters hatte die Abgängigkeit der Mutter angezeigt. Im Zuge einer Suche wurde die Leiche entdeckt. Der 44-jährige Sohn, der gemeinsam mit seiner Mutter auf dem Hof gelebt hatte, gab bei der Vernehmung die Tat zu. Seine Mutter sei vor zehn Jahren gegen eine andere Frau ausgetauscht worden, so seine wirre Verantwortung in einer ersten Einvernahme. Außerdem sei sie schon so alt gewesen, dass er geglaubt habe, sie "erlösen" zu müssen.