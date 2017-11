Stiwoll-Gutachter: „Nachher immer gescheiter“

Jener Gerichtsgutachter, der im Auftrag mehrerer Behörden Gutachten über den flüchtigen Friedrich F. erstellt und ihn als ungefährlich eingestuft hatte, meldete sich am Montag zu Wort. Die beiden Morde seien für ihn überraschend gewesen: "Ich hätte ihn nicht so eingeschätzt, dass er zu so etwas neigt", so Manfred Walzl, "aber man kann in einen Menschen nicht hineinschauen." Er verteidigte seine Expertisen: Gutachter seien "keine Hellseher" und außerdem sei man "hinterher immer gescheiter".