Das sind die neuen Trikots unseres Nationalteams

Vor dem Freundschaftsspiel gegen Uruguay am 14. November präsentierte Puma am Montag das neue Heimtrikot des österreichischen Nationalteams. Das individuell für den ÖFB entwickelte Trikotdesign ist inspiriert von den Alpen und zeigt eine abstrakte Alpenlandschaft auf rotem Grund.

Den durch ein Muster abgesetzten Brustbereich zieren das Bundeswappen. Die Ärmel sind in einem dunkleren Rot gehalten und sorgen so für einen optischen Kontrast. Als besonderes Detail zeigt der hintere Teil des Kragens die österreichische Nationalflagge.

Deutschland nostalgisch

Die Titelverteidiger aus Deutschland haben auch ihr Dress für die WM 2018 präsentiert. Die Mannschaft von Joachim Löw tritt in Russland wie gewohnt in Adidas-Ausrüstung an, wie es scheint in starker Anlehnung an das Weltmeister-Trikot 1990. Deutschland spielt am 10. November auswärts gegen England, vier Tage später zu Hause gegen die Franzosen.

Sehr überrascht war keiner von den Trikots, denn in den vergangenen Wochen waren bereits Fotos aufgetaucht, auf dem das Trikot zu sehen war: Grundfarbe Weiß, dazu ein dreifarbiger Zickzackstreifen auf Brusthöhe.