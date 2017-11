David Alaba fällt für ÖFB-Match gegen Uruguay aus!

U21-Team in EM-Quali ohne Wolf und Prokop

Das U21-Team muss in den EM-Qualifikationsspielen gegen Serbien und Mazedonien auf Salzburgs Hannes Wolf und Dominik Prokop von der Wiener Austria verzichten. Das Duo sagte verletzungsbedingt ab. An ihrer Stelle wurden Christoph Baumgartner (Hoffenheim) und Patrick Schmidt (Admira) nachnominiert. Der ÖFB-Nachwuchs spielt am 10. November in Maria Enzersdorf gegen Serbien, vier Tage später geht es in Skopje gegen die Mazedonier.