Mädchen (9) in Wohnung gelockt und missbraucht

Ein 60-jähriger Wiener ist am Montag am Landesgericht für Strafsachen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu zweieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Pensionist hatte am 8. September ein neunjähriges Mädchen in seine Wohnung gelockt, ins Badezimmer dirigiert und zu geschlechtlichen Handlungen aufgefordert.