Drogen um 200.000 Euro am Weg nach Wien abgefangen

In Niederösterreich sind Mitte Oktober in zwei Autos Drogen im Wert von 200.000 Euro sichergestellt worden. "Die 40 Pakete mit Cannabis waren in doppelten Böden versteckt", gab die Wiener Polizei am Montag bekannt. Die zwei Lenker und eine weitere Person wurden festgenommen. Die Drogen waren für den Verkauf in der Bundeshauptstadt bestimmt.