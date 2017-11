Neuer Trainer für Arnautovic: Bilic muss gehen!

West Ham United hat sich am Montag von Trainer Slaven Bilic getrennt. Der Premier-League-Klub aus Nordlondon befindet sich aktuell in der Abstiegszone, am Wochenende verloren die "Hammers" zu Hause gegen Liverpool mit 1:4. Bilic betreute West Ham seit Juni 2015, in seiner ersten Saison im Amt belegte der Verein am Ende Rang sieben. In der Vorsaison war West Ham Elfter.