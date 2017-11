Eklat! Spieler verletzt, Sanitäter geschubst

Was war passiert? Uerdingen-Spieler Müller bekam bei einem Zweikampf in der 13. Spielminute den Ellenbogen eines Gegenspielers ins Gesicht und sackte blutend zu Boden. Obwohl der 33-Jährige schwer verletzt am Boden lag, kamen keine Ersthelfer auf das Spielfeld.

Gegenüber der Zeitung "Reviersport" berichtete Wuppertal-Sportchef Manuel Bölstler, dass Klub-Verantwortliche auf vier Sanitäter auf dem Stadionvorplatz eingeredet hätten, endlich den Innenraum zu betreten und zu helfen. Sie sollen geantwortet haben, dass sie dafür nicht zuständig seien und erst Rücksprache mit dem Einsatzleiter halten müssten.