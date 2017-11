Aufenthalte im All quetschen Hirne der Astronauten

Veränderungen auch am Auge festgestellt

Dass längere Aufenthalte in der Schwerelosigkeit Veränderungen an Augen und Gehirn verursachen, hatte bereits eine 2012 veröffentlichte Untersuchung von 27 Raumfahrern gezeigt, die durchschnittlich 108 Tage an Bord der Internationalen Raumstation ISS verbracht hatten. Auffällige Befunde fanden US-Forscher vor allem bei jenen Astronauten, die mehr als 30 Tage hintereinander in Schwerelosigkeit verbrachten.

Wie die Wissenschaftler der University of Texas in Houston damals im Fachjournal "Radiology" berichteten, ähneln die Veränderungen der sogenannten intrakraniellen Hypertension. Bei diesem Problem, das vor allem übergewichtige Frauen betrifft, steigt im Schädel aus bisher ungeklärten Gründen der Hirnwasserdruck, was unter anderem Kopfschmerzen auslösen oder die Sehnerven schädigen kann.

Auch kosmische Strahlung schadet Gehirnen

Im Jahr 2015 fanden Forscher der University of California in Irvine zudem heraus, dass hochenergetische Strahlung, wie sie im Weltall vorkommt, dem Gehirn von Mäusen schadet und die kognitiven Fähigkeiten der Nager mindert. Ähnliche Schäden könnten auch bei Astronauten während einer Langzeitmission zum Mars auftreten, berichtete ein Wissenschaftler-Team um Charles Limoli.