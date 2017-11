Nasenbeinbruch! Voraberger muss WM-Kampf absagen

Die Ärzte erteilten sofort ein Kampfverbot, Voraberger muss nun drei Wochen pausieren. Die Veranstalter teilten am Montag in einer Aussendung mit, dass man sich darum bemühen werde, damit Voraberger nun im Februar oder März 2018 in der Arena Nova in Wiener Neustadt gegen die Serbin Nina Radovanovic um den WBC-Titel boxen kann.