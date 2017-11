Brad Pitt: „Der Richtige für sie existiert nicht“

"Er zweifelt daran, dass Angelina eine glücklich Ehe führen wird"

"Er zweifelt daran, dass Angelina jemals wieder eine glückliche Ehe führen wird, nachdem ihre eigene gescheitert ist", so ein Insider zu "HollywoodLife". Der 53-Jährige habe es während seiner Beziehung zur Hollywood-Beauty am eigenen Leib erfahren müssen, wie schwer es ein Mitglied in deren Familie hat. "Brad hat alles gegeben und ist enttäuscht darüber, dass sie dennoch nicht mehr zusammen sind."