Erste Saison-Heimniederlage für Pöltl mit Toronto

Jakob Pöltl und die Toronto Raptors haben ihre erste Heimniederlage der laufenden NBA-Saison kassiert. Die Kanadier mussten sich den Washington Wizards am Sonntag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga mit 96:107 geschlagen geben. Der Wiener Pöltl kam in lediglich 5:48 Minuten Spielzeit auf zwei Punkte - die dafür mit einem spektakulären Dunk.