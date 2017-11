Pflichtsieg von Real Madrid gegen Las Palmas

Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft an diesem Wochenende seine Pflicht erfüllt. Der Rekordmeister besiegte UD Las Palmas am Sonntag zu Hause deutlich 3:0. Casemiro ließ die heimischen Fans mit einem wuchtigen Kopfball in der 41. Minute das erste Mal jubeln, Marco Asensio (56.) erzielte ein Volley-Traumtor. Den Schlusspunkt setzte Isco in der 74. Minute.