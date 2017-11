0:3-Watschn! In Köln brennt der Hut

In Köln wird's langsam düster! Für den 1. FC, die Truppe von Trainer Peter Stöger, setzte es am Sonntag in der elften Runde der deutschen Bundesliga schon wieder eine Pleite, und was für eine: 0:3 hieß es am Ende vor heimischem Publikum gegen starke Hoffenheimer. (Im Video oben sehen Sie, wie ÖFB-Präsident Leo Windtner die Teamchef-Verhandlungen mit Peter Stöger kommentiert.)