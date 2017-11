Wie Adolf Hitler beinahe kein Nazi geworden wäre

Warum Hitler nicht in die Deutschsozialistische Partei aufgenommen wurde, zeigt die Niederschrift einer Aussage, die der Buchdrucker und Verleger Georg Grassinger, der 1919 zu den führenden DSP-Mitgliedern zählte, im Jahr 1961 an das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in München schickte.

Partei hatte für Hitler keine Verwendung

"Im Herbst des Jahres 1919, etwa im September, erschien im Büro des Verlegers bei Grassinger Adolf Hitler und erbot sich, an der Zeitung und in der Deutschsozialistischen Partei mitzuarbeiten. Er war mittellos und hatte sich von Herrn Grassinger Geld geliehen. Man hatte in der Zeitung aber keine Verwendung für ihn; in der Partei wollte man ihn ebenfalls nicht haben", heißt es wörtlich in der fünfseitigen Aktennotiz, die seit mehr als einem halben Jahrhundert im IfZ-Archiv lagert und seit einigen Jahren auf dessen Website als PDF-File online verfügbar ist.