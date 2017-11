Sammer holt den Ball-Tiger

"Tiger" mit Glamour-Faktor

Und holte perfekt passend zu Oberösterreichs Ball-Highlight des Jahres einen echten "Ball-Tiger". Stefan Effenberg. Spitzname: "Der Tiger"! Der mit seiner Frau Claudia kommen wird, womit beide an diesem Abend dem Design Center einen ganz speziellen Glamour-Faktor verleihen werden, zumal das (Liebes)Leben des exzentrischen Ex-Profis und des Models noch immer alle Klatschspalten füllt. Effenberg ist als Deutscher Meister (1999, 2000 und 2001), Champions-League-Sieger 2001 und Weltpokalsieger (2001) aber natürlich auch in puncto Fußball noch immer überall gefragt. So loste der 49-Jährige erst letzten Sonntag live in der ARD-Sportschau das Achtelfinale im DFB-Pokal aus. Und auch bei der "Krone"-Sport Gala will der "Tiger" umrühren. Etwa am Tanzparkett zu den Klängen der Spider Murphy Gang . . .