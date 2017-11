Trump in Japan: Harte Worte gegen Nordkorea

Der Konflikt mit Nordkorea ist eines der zentralen Themen von Trumps zwölftägiger Asien-Reise, auf der er auch Halt in Peking machen soll. China ist Nordkoreas wichtigster Unterstützer. Darüber wird er am Montag auch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Tokio sprechen. Daneben will der US-Präsident auch über Wirtschaftsbeziehungen sprechen. Handel sei in der Region jahrelang "schlecht gehandhabt" worden, sagte Trump.

Für seine erste Asienreise ist Trump insgesamt fast zwei Wochen unterwegs. Sie wird ihn von Japan aus weiter nach Seoul führen, nach China, Vietnam und auf die Philippinen.