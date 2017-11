Fluchtauto der beiden Kofferräuber gefunden

Dank der Hilfe eines aufmerksamen "Krone"-Redakteurs konnte die Polizei Samstagmittag den Fluchtwagen, einen grauen Seat Leon, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Feldkirchner Straße sicherstellen. Spurensicherer machten sich gleich an die Arbeit, das unversperrte Auto zu untersuchen und für weitere Überprüfungen abzutransportieren. Ein Rätsel bleibt allerdings, was sich in den beiden geraubten Koffern befunden hat, welche die zwei bewaffneten und weiterhin gesuchten Täter an sich rissen. "Die Opfer konnten Freitagnacht nach Hause fahren. Sie sind bei ihrer Version geblieben, dass in den Koffern nur Dokumente und Kleidung waren", schildert Oberst Christian Martinz vom Landeskriminalamt. Eine weitere Hoffnung, etwas Licht ins Dunkel bringen zu können, beruht nun auf den Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras, die an der nahegelegenen Tankstelle und an der Raststation installiert sind.

Christian Spitzer, Kärntner Krone