Boris Becker: Schuldendrama „eine große Chance“

Der deutsche Ex-Tennisstar ist in seiner Wahlheimat London mit einem Insolvenzverfahren konfrontiert. Eine englische Privatbank habe Forderungen in der Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro plus Zinsen, so der 49-Jährige. "Die Forderung an und für sich bestreite ich nicht. Wir sind uns aber über die Höhe der Zinsen nicht einig." Er sei jedoch nicht pleite.