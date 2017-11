Austria: Auch in Liga Rückkehr auf Siegerstraße?

Bei der Austria wird Trainer Thorsten Fink im letzten Spiel vor der nächsten Länderspielpause auch noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Das 4:1 in Rijeka soll das seinige dazu beitragen. "Wir müssen sehen, dass wir den Schwung mitnehmen. Das Spiel gegen Mattersburg ist enorm wichtig, wenn man am Ende noch oben mitspielen will", betonte Fink. Die drei Spiele währende Sieglosigkeit in der Liga soll enden und der Anschluss auf die ersten drei Plätze gewahrt bleiben. Denn eines ist für Fink selbstredend: "Wir müssen uns voll auf die Liga fokussieren, denn: Die Europa League ist ein Highlight, aber die Meisterschaft die Basis dafür."

Der in der Europa League als Doppeltorschütze glänzende Dominik Prokop hoffte darauf, dass "der Knopf umgelegt ist. Es ist wichtig für den Kopf zu sehen, dass wir es können." Mit einem Erfolg am Sonntag könnte die Austria auch ihre ausbaufähige Heimstatistik aufpolieren. In sechs Antritten im Prater-Oval in dieser Saison gab es nur drei Siege, was in der Heimtabelle nur Platz acht bedeutet.

Festgelegt hat sich Fink vorerst in der Torhüterfrage. Patrick Pentz bleibt im violetten Gehäuse, der wieder fitte Osman Hadzikic wird vorerst auf der Bank Platz nehmen. "Es bleibt jetzt erstmals so, solange nicht irgendwelche Dinge großartig passieren. Ich habe zu beiden Vertrauen", erklärte Fink. Ab Jänner würden die Karten in der Vorbereitung dann wieder neu gemischt.