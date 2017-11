Ferrari droht mit Ausstieg aus der Formel 1

In der Diskussion um den neuen Motorenplan für die Formel 1 hat Ferrari-Patron Sergio Marchionne im äußersten Fall auch einen Rückzug des Traditionsrennstalls nicht ausgeschlossen. "Die Formel 1 ist seit dem Tag unserer Geburt Teil unserer DNA. Wenn wir aber die Sandkiste so verändern, dass sie nicht mehr als solche erkennbar ist, will ich nicht mehr mitspielen", sagte Marchionne am Freitag. (Oben im Video sehen Sie die Highlights vom jüngsten GP in Mexiko!)