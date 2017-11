Auftrittsverbot für Tiere: Jetzt spricht Direktor

Tierschutz oder doch Schikane? Für Zirkusdirektor Benjamin Spindler ist die Welt nun wieder in Ordnung. Eine Woche lang durften seine tierischen Artisten nicht auftreten. Es wurde ein Verbot erteilt. Der Grund: Seine Tiere waren zu dünn. Ab kommenden Mittwoch können sich vor allem die Kinder wieder an seinen kuscheligen Stars erfreuen und bis 12. November ist der Zirkus noch in Wien-Floridsdorf. Danach folgen Stopps in Brunn am Gebirge und Graz. Mittwochs und donnerstags übrigens zum Spezialpreis von nur fünf Euro pro Person. Also Manege frei!