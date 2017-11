Wiener: „Warum musste meine Freundin sterben?“

"Vollgepumpt mit Medikamenten"

Doch die 31-Jährige kämpfte wie eine Löwin - bis zum Jänner 2017. Sie brachte ihr Baby zur Welt, von ihrem seit drei Jahren geliebten Lebensgefährten Damir W. - acht Tage darauf starb Frühchen Kimberly-Leah. "Für Niki war das die Hölle", sagt Damir W. Die Folgen waren fatal, bis sie sich zu einer Therapie entschloss. Doch dort soll die 31-Jährige völlig zusammengebrochen sein. Damir W.: "Sie wurde vollgepumpt mit Medikamenten, ihr Körper versagte." Auf der Intensivstation einer Klinik in Wien sollte sie wieder aufgepäppelt werden.

Es sah gut aus an diesem 9. Oktober 2017. "Ein Arzt hat mich angerufen", so Damir W. "Er sagte, sie ist außer Lebensgefahr und wird auf die Normalstation verlegt." Bis 18.30 Uhr saß der zweifache Papa am nächsten Tag an Nikis Bett. Um 23.45 Uhr läutete sein Telefon. Nicole war tot. Damir W. sucht jetzt nach dem(n) Verantwortlichen. "Das bin ich ihr schuldig." Im Spital will man sich aufgrund der Ermittlungen nicht zum Fall äußern.

Sandra Ramsauer, Kronen Zeitung