Hirschers Doppel-Triumph: „Für die Ewigkeit“

"Krone": Europas und Österreichs Sportler des Jahres. Zwei Siege an einem Tag, das muss selbst für einen Marcel Hirscher ein unglaubliches Gefühl sein!

Marcel Hirscher: Und das, obwohl ich an diesem Tag eigentlich gar nichts geleistet hab (lacht). Nein, im Ernst: Es war ein unvergesslicher Abend, für die Ewigkeit. In Prag, wo das Who is Who der Sportwelt versammelt war. Und dann auch noch die Nachricht aus Wien, mega.