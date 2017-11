„Nur ÖFB und ÖSV!“ Doppler kritisiert Sportlerwahl

Beachvolleyball-Star Clemens Doppler hat am Freitag via Facebook Kritik an der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres geäußert. "Man hat wieder einmal gesehen, dass es in Österreich außer dem ÖFB und dem ÖSV wenig bis nichts anderes gibt", so der Vize-Weltmeister, der gemeinsam mit seinem Partner Alexander Horst in der Kategorie "Mannschaft des Jahres" nominiert war, gegen das Fußball-Frauennationalteam aber das Nachsehen hatte.