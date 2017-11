Austria: „Beschissener Oktober“ ist vorbei!

Auf die Austria wartet nun in drei Wochen das Auswärtsspiel bei Tabellenführer Milan, die noch ungeschlagenen Italiener (8 Punkte) kamen in beiden Spielen gegen AEK Athen nur zu einem 0:0. Gelingt den Griechen (6) in ihrem Heimspiel gegen Rijeka kein voller Erfolg, ist die nun drittplatzierte Austria (4) auf alle Fälle weiter im Aufstiegsrennen. Ihr abschließendes Gruppenspiel am 7. Dezember in Wien gegen AEK würde dann zu einem echten Finale mutieren.

"In Mailand ist normal nichts zu holen. Wenn es irgendwie möglich ist, ein Endspiel gegen Athen zu haben, wäre es optimal", sagte Raphael Holzhauser. Für den Spielgestalter waren die Berichte über eine Krise ohnehin überzogen. "Es war in den letzten Wochen nicht alles schlecht, was wir gemacht haben. Nur gegen Sturm war es richtig schlecht. Wir glauben an uns und lassen uns von außen nichts einreden", sagte der Mittelfeldmann, der vor knapp 8.000 Zuschauern im stimmungsvollen Kleinstadion Rijekas nicht als einziger überzeugte.