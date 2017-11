Dominic Thiem klettert am Montag erstmals in Top 5

Die vergangenen Wochen mögen nicht die besten in der Karriere von Dominic Thiem gewesen sein, doch das Jahr 2017 war für ihn dennoch sehr erfolgreich. Dies spiegelt sich auch in der Weltrangliste wider: Der 24-jährige Niederösterreicher scheint am Montag erstmals in den Top Five der ATP-Weltrangliste auf. Mit aktuell 3.815 Race-Punkten hat Thiem exakt 600 Zähler mehr als vor Jahresfrist.