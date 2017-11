Schieles Akte sind Briten & Deutschen Dorn im Auge

Der österreichische Maler Egon Schiele wagte um 1900, was auch heute noch für Aufregung sorgt: die explizite und schonungslose Darstellung von Nacktheit. Im Zuge der Bewerbung für das Jubiläumsjahr der Wiener Moderne 2018 sorgen seine Akte derzeit für einen neuen Wirbel, denn in Großbritannien und Deutschland dürfen sie nicht unverhüllt in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Wien Tourismus und die Agentur Wien Nord zeigen in einer aktuellen Kampagne, was sie von dem Verbot halten.