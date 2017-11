Rot! Marseille-Ass Evra flippt vor (!) Anpfiff aus

Für die Entscheidung im Spiel selbst sorgte Guimaraes-Kapitän Paolo Hurtado (80.) per Kopf. Marseilles Boubacar Kamara sah in der 87. Minute noch die Ampelkarte. Am 23. November ist Guimaraes in Salzburg zu Gast, Konyaspor hat gegen Marseille Heimrecht.

Die Ergebnisse:

Gruppe A:

Maccabi Tel Aviv (ISR) - FC Astana (KAZ) 0:1 (0:0)

Slavia Prag (CZE) - Villarreal (ESP) 0:2 (0:1)

Gruppe B:

Partizan Belgrad (SRB) - Skenderbeu (ALB) 2:0 (1:0)

Young Boys Bern (SUI) - Dynamo Kiew (UKR) 0:1 (0:0)

Gruppe C :

Ludogorez Rasgrad (BUL) - SC Braga (POR) 1:1 (0:0)

Istanbul Basaksehir (TUR) - 1899 Hoffenheim (GER) 1:1 (0:0)

Gruppe D:

AEK Athen (GRE) - AC Milan (ITA) 0:0

HNK Rijeka (CRO) - Austria Wien (AUT) 1:4 (0:1)

Tore: Pavicic (61.) bzw. Prokop (41., 62.), Serbest (73.), Monschein (83.) Rot: Misic (72./Tätlichkeit/Rijeka)

Gruppe E:

Olympique Lyon (FRA) - Everton (ENG) 3:0 (0:0)

Apollon Limassol (CYP) - Atalanta Bergamo (ITA) 1:1 (0:1)

Gruppe F:

Lok Moskau (RUS) - Sheriff Tiraspol (MDA) 1:2 (1:1)

FC Kopenhagen (DEN) - FC Zlin (CZE) 3:0 (1:0)

Gruppe G:

Viktoria Pilsen (CZE) - FC Lugano (SUI) 4:1 (3:1)

FC Steaua Bukarest (ROM) - Hapoel Beer-Sheva (ISR) 1:1 (1:1)

Gruppe H:

1. FC Köln (GER) - BATE Borisow (BLR) 5:2 (1:2)

Arsenal (ENG) - Roter Stern Belgrad (SRB) 0:0

Gruppe I:

Red Bull Salzburg (AUT) - Konyaspor (TUR) 0:0

Vitoria Guimaraes (POR) - Olympique Marseille (FRA) 1:0 (0:0)

Tor: Hurtado (80.)

Rote Karte: Evra (Tätlichkeit gegen Zuschauer vor der Partie/Marseille)

Gelb-Rote Karte: Kamara (87./Foul/Marseille)

Gruppe J:

Athletic Bilbao (ESP) - Östersunds FK (SWE) 1:0 (0:0)

Hertha BSC Berlin (GER) - Sorja Luhansk (UKR) 2:0 (1:0)

Gruppe K:

Lazio Rom (ITA) - OGC Nizza (FRA) 1:0 (0:0)

Vitesse Arnhem (NED) - Zulte Waregem (BEL) 0:2 (0:1)