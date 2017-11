Köln gelingt mit 5:2 gegen Borisow Lebenszeichen!

Der Rückstand auf den Zweiten Roter Stern Belgrad, der bei Fixaufsteiger Arsenal ein 0:0 erkämpfte, konnte auf zwei Punkte verringert werden. Borisow hat einen Zähler mehr als die Kölner auf dem Konto. Die Stöger-Truppe durfte dank Toren von Simon Zoller (16.), Yuya Osako (54., 82.), Sehrou Guirassy (63./Freistoß) und Milos Jojic (90.) über den ersten Sieg im Europacup seit mehr als 25 Jahren jubeln. Am Sonntag soll nun in der Liga gegen Hoffenheim der erste Saisonsieg in der Meisterschaft folgen.