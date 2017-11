0:0! Salzburg rennt sich an „Konyaspor-Mauer“ fest

Valon Berisha und Co. starteten mit viel Schwung in die zweite Hälfte und schienen sich der Führung langsam aber sicher anzunähern. Samassekou prüfte Kirintili mit einem Aufsetzer aus 20 Metern (53.), dann hatte Dabbur sein Visier zu ungenau justiert (56.), schließlich rettete der herauseilende Kirintili fast an der Sechzehner-Linie gegen Gulbrandsen in höchster Not (59.). Dabei blieb es allerdings auch. Selbst die Einwechselungen Takumi Minaminos und Reinhold Yabos brachten gegen die konzentriert verteidigenden Türken nicht den erhofften Aufwind.

Den Matchball vergab schließlich der wenige Minuten zuvor gekommene Xaver Schlager, wieder war Kirintili zur Stelle (91.).