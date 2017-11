Grillitsch trifft beim 1:1 Hoffenheims in Istanbul

Mit Verteidiger Stefan Posch war ab der 24. Minute ein zweiter Österreicher am Feld, er kam für den verletzten Kevin Vogt. In Gruppe C liegt Hoffenheim mit vier Punkten aus vier Spielen hinter Rasgrad (8) und Braga (7), die sich mit 1:1 trennten. Beide Teams sind noch direkte Gegner der Deutschen.