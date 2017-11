4:1! Austria zerlegt Rijeka – Aufstiegschance lebt

Die Wiener Austria darf weiter vom Aufstieg in die K.-o.-Phase der Europa League träumen! Die Favoritner feierten am Donnerstag im vierten Anlauf in der Gruppe D den ersten Sieg, setzten sich auswärts bei HNK Rijeka klar mit 4:1 durch. Die Truppe von Coach Thorsten Fink schaffte damit zwei Spiele vor Schluss den Sprung auf Rang drei. Dominik Prokop mit einem Doppelpack (41., 62.), Tarkan Serbest (73.) und Christoph Monschein (83.) sorgten in Kroatien für einen verdienten Auswärtssieg. Aufseiten Rijekas traf nur Domagoj Pavicic (61.). Josip Misic sah nach einer Tätlichkeit in der 72. Minute die Rote Karte.