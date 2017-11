Mit vier Saiten-Zaubern

"In der Woche vom 6. bis 12. November finden bei uns in Hallein spannende und in dieser Zusammensetzung seltene Gitarrenkonzerte statt", sagt Gerhard Angerer vom Kulturforum. Den Anfang machen am Montag (6.) vier Saiten-Zauberer: Lulo Reinhardt, Michael Chapdelaine, Calhum Graham und Marek Pasieczny.