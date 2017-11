Lager geschlossen, Flüchtlinge wollen nicht gehen

Neuseeland will 150 Flüchtlinge aufnehmen

Die Asylsuchenden wollen nun rechtlich gegen die Schließung vorgehen. Australien hatte sein Nachbarland Papua-Neuguinea vier Jahre lang dafür bezahlt, Migranten vor Ort zu versorgen. Das Land nimmt keine Menschen auf, die die Küste per Boot erreichen wollen. Wegen der andauernden humanitären Notlage kündigte Neuseeland am Donnerstag an, 150 Asylwerber aus Manus aufzunehmen. In der Vergangenheit hat Australien solche Angebote häufig abgelehnt.